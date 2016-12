Under 21: Italia travolgente, 4-1 all'Irlanda

Straordinaria prova di forza e carattere dell'Under 21 azzurra. L'Italia di Di Biagio vince 4-1 in rimonta al Regional Sports Centre di Waterford contro l'Irlanda e consolida il primato del Gruppo 2 di qualificazione a Euro 2017 salendo a 16 punti. I padroni di casa passano in vantaggio con un autogol di Rosseti ma gli azzurrini rispondono con Benassi , lo stesso Rosseti , Romagnoli e un'autorete di Lenihan. Positivol'esordio di Donnarumma.

Di Biagio regala a Donnarumma l'emozione di essere il più giovane giocatore ad esordire con l'Under 21 a 17 anni e 28 giorni. Il portiere del Milan è decisivo al 13' quando respinge i tentativi ravvicinati di O'Dowda prima e di Charlsey poi ma non può nulla tre minuti più tardi sul vantaggio dell'Irlanda: il cross messo in mezzo da Byrne viene svirgolato da Rosseti nella sua porta. Gli azzurrini si lanciano in avanti alla ricerca del pari ma Rogers compie un grande intervento sul sinistro a giro di Cataldi. Al 28' Benassi, pescato in area da Monachello, mette dentro al volo il pallone dell'1-1. Otto minuti più tardi Rosseti completa la rimonta con un colpo di testa vincente su cross di un ispiratissimo Monachello. L'Italia va così negli spogliatoi avanti 2-1.



A inizio ripresa l'Italia trova il tris con Romagnoli che veste i panni dell'attaccante di razza anticipando un difensore sul cross di Barreca e mettendo dentro col sinistro sul secondo palo. L'Irlanda non ci sta e prova ad accorciare le distanze ma sulla sua strada trova un super Donnarumma che respinge d'istinto il colpo di testa a botta sicura di Lenihan. Gli azzurrini calano il poker all'82': su azione nata da un calcio da fermo, Romagnoli colpisce il palo, la palla carambola su Lenihan e si infila lentamente in fondo al sacco. Il portiere irlandese nel finale nega la gioia del gol a Monachello che aveva cercato l'incrocio dei pali. Gli azzurrini centrano comunque la quinta vittoria su sei gare e la qualificazione a Euro 2017 è sempre più vicina con quattro lunghezze di vantaggio sulla Slovenia. L'Irlanda resta quarta nel Gruppo 2 con 9 punti.