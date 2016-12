Under 21: Italia sprecona, la Francia passa

Una splendida atmosfera per ricordare Valeria Solesin. Era questo l'obiettivo principale di Italia-Francia, amichevole Under 21 in memoria della studentessa uccisa negli attentati del Bataclan: poi al Penzo è stata partita vera, con gli azzurrini che sbagliano troppi gol e alla fine devono arrendersi 1-0 alla rete di Cornet. Prima sconfitta del nuovo biennio per Gigi Di Biagio che può dirsi comunque soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi.