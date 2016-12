Under 21: Italia rimandata, vince la Danimarca

19:13 - Azzurrini rimandati. A Matera, nella prima amichevole dopo avere strappato il biglietto per gli Europei del 2015 in Repubblica Ceca, l'Under 21 di Gigi Di Biagio ha perso 1-0 contro i pari età della Danimarca. Gara decisa da una rete realizzata all'82' da Brock-Madsen, che ha approfittato di una leggerezza difensiva per bucare Bardi. L'Italia, schierata col 4-4-2, ha giocato un buon primo tempo, sfiorando il gol con Berardi.

Di Biagio è partito con Bardi, Zappacosta, Bianchetti, Antei, Biraghi, Berardi, Viviani, Crisetig, Dezi, Belotti e Longo. Italia ordinata ma senza spunti nei 20 metri finali, se si esclude un Berardi ispirato. Al 43' l'attaccante del Sassuolo ha impegnato il portiere danese Busk con un bel sinistro deviato in angolo dal numero 1. Per il resto gara senza grandi emozioni, in ombra Longo e Belotti. La rete che ha deciso la gara è nata da un 'buco' a centrocampo di Antei, a cui ha fatto seguito una chiusura poco decisa di Bianchetti, che si è fatto scappare Brock-Madsen: l'attaccante danese si è infilato tra i centrali azzurri e ha fulminato Bardi con un destro in diagonale.

Nei minuti finali Di Biagio ha mandato in campo anche Federico Bonazzoli: a 17 anni e 6 mesi il giocatore dell'Inter è il più giovane debuttante in Under 21. La squadra di Di Biagio tornerà in campo il 27 marzo contro la Germania a Paderborn. L'Italia è inserita nel girone B a Euro 2015 con Inghilterra, Portogallo e Svezia.