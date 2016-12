Under 21: Italia, esordio ok con la Slovenia

21:33 - Esordio ok. L'Italia Under 21 inizia col piede giusto il suo cammino verso Euro 2017 battendo nella prima gara delle qualificazioni la Slovenia: a Reggio Emilia finisce 1-0 per gli azzurrini, decide un rigore di Bernardeschi ad inizio ripresa. Gli uomini di Gigi Di Biagio dominano ma non riescono a concretizzare le tante occasioni da gol, lasciando così aperto il match fino al fischio finale: lo scarto è minimo, ma i tre punti arrivano comunque.

IL TABELLINO

Con bene in mente la sconfitta col Belgio di due anni fa che complicò tremendamente i piani di qualificazione verso l'Europeo, l'obiettivo dell'Italia Under 21 era iniziare il nuovo biennio con una vittoria. E la vittoria è arrivata, seppur risicata. Gli azzurrini partono contratti, soffrono le ripartenze della Slovenia ma man mano che passano i minuti acquistano fiducia e iniziano a creare occasioni: la prima è un missile di Cataldi al 27' che fa la barba al palo, poi sale in cattedra il portiere Sorcan che dice di no a Bernardeschi (32'), al tap-in di Monachello e al colpo di testa di Romagnoli (42'). All'intervallo dunque le reti sono ancora inviolate. Nella ripresa l'Italia parte col buon ritmo di fine primo tempo e al minuto 51 sblocca il punteggio: ingenuità di Bajric che entra duro su Murru seppur questi si fosse già liberato del pallone, Scharer indica il dischetto e Bernardeschi realizza il rigore spiazzando Sorcan. A quel punto è monologo azzurro, con lo sfortunato doppio palo dello scatenato Bernardeschi al 61' e il gol divorato di testa da Monachello al 78'. "La prova è stata buona, ma dobbiamo essere più cinici", afferma Di Biagio a fine partita, ricordando anche il miracolo di Cragno al minuto 67 sul tiro di Kapun che poteva trasformarsi in un pareggio-beffa.

Italia-Slovenia 1-0

Italia (4-3-3): Cragno, Conti, Rugani, Romagnoli, Murru, Benassi (42' st Barreca), Mandragora, Cataldi (18' st Verre), Bernardeschi (28' st Verde), Monachello, Boateng. A disp.: Scuffet, Ferrari, Mauri, Cerri). All.: Di Biagio.

Slovenia (3-4-1-2): Sorcan, Sme, Pihler, Bajric, Ejup, Kapun, Krivicic (28' st Hotic), Kastrevec (10' st Stulac), Sporar, Crnigoj, Zahovic (17' st Badje). A disp.: Zabret, Dzuzdanovic, Zajc, Ozbolt. All.: Gliha.

Arbitro: Schaerer (Svi)

Marcatori: 6' st Bernardeschi (rigore)

Ammoniti: Cataldi, Sme, Ejup, Bajric, Rugani