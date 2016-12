Under 21: doppio Monachello e Benassi, super Italia in Slovenia

L'Italia Under 21 spicca il volo a Capodistria dove supera la Slovenia per 3-0 e sale al comando della classifica nel gruppo 2 di qualificazione a Euro 2017. A decidere la partita è una doppietta del neontrato Monachello che al 71' sblocca il match con una gran girata di sinistro prima di ripetersi all'84' con un diagonale da fuori. Di capitan Benassi il 3-0 finale: prossimo match degli azzurrini contro l'Irlanda il 13 ottobre a Vicenza.

Grandissimo protagonista dell'incontro Monachello, subentrato a Bernardeschi al 61' e in gol dopo appena dieci minuti dal suo ingresso in campo con la prima rete in maglia azzurra. Ma a giocare bene è tutta l'Italia di Gigi Di Biagio che domina la partita fin dalle battute iniziali mancando soltanto di precisione negli ultimi metri. La prima vera occasione, però, capita sui piedi della Slovenia con Zahovic, bravo a inserirsi tra Romagnoli e Rugani e concludere di sinistro: palla a lato di non molto. Gli azzurrini rispondono con una bomba di Mandragora dai 25 metri che di sinistro sfiora il palo alla sinistra di Sarcon. L'Italia prende campo ma deve stare attenta alle ripartenze slovene con Sporar eZahovic che tengono in costante apprensione Romagnoli e Rugani, bravo quest'ultimo a chiudere sul figlio d'arte dell'ex Benfica al minuto 20.

Il guizzo di Boateng al 32' (sinistro alto sulla traversa dopo una fuga di trenta metri) fa capire che gli azzurri possono far male, la palla persa da Benassi sulla tre quarti al 43' con il tiro cross di Sporar che impegna severamente Cragno nella respinta a terra è invece il segnale che non si può abbassare la guardia. A inizio ripresa il capitano azzurro vede Boateng, lo serve con un filtrante tra le linee ma il tocco di punta dell'attaccante del Bari è deviato da Sorcan con un'uscita provvidenziale. Al 61' il talento granata ci prova con un destro alla Del Piero che sfiora l'incrocio, subito dopo l'ultimo spunto di Bernardeschi (destro respinto da Sorcan) che lascia il campo a Monachello. E' la svolta del match: l'attaccante dell'Atalante al 65' si divora un gol già fatto ribattendo su Sorcan da distanza ravvicinata, poi al 71' impatta al volo con una girata di sinistro in controbalzo e supera il portiere slavo, sorpreso dal pallone che gli rimbalza davanti prima di terminare in porta. Cragno mette la propria firma sulla partita deviando con la mano di richiamo un tiro di Sulac indirizzato all'angolino, poi all'84' Monachello chiude i conti accentrandosi dalla destra e incrociando con il sinistro dal limite dell'area dove Sorcan non può arrivare. È l'inizio della festa alla quale vuole partecipare anche Benassi: pregevole il controllo in area all'87' e piatto sinistro tra le gambe dell'estremo difensore sloveno. Finisce 3-0 per l'Italia, impegnata il 13 ottobre a Vicenza contro l'Irlanda per rimanere al vertice del gruppo 2 di qualificazione europea.