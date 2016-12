Under 21, Di Biagio: "In Italia sta crescendo la fiducia nei giovani"

Gigi Di Biagio guarda con ottimismo al futuro della Nazionale : "La fiducia che molte società italiane stanno dando ai giovani è un bel segnale per il nostro calcio - ha dichiarato il ct dell'Under 21 allla vigilia dell'amichevole con l'Inghilterra - Vedere così tanti giovani in nazionale maggiore è per me motivo di grande orgoglio. È giusto ricordare che fino a un anno fa molti di loro non giocavano con i propri club".

Dopo lo straordinario girone di qualficazione giocato dagli Azzurrini e chiuso al primo posto (con 7 vittorie e 3 pareggi), la squadra di Di Biagio scenderà in campo giovedì a Southampton, contro l'Inghilterra, per proseguire il cammino verso l'Europeo di giugno: "Questa gara ci darà l'opportunità di far crescere ulteriormente qualche ragazzo - ha detto Di Biagio - Affrontiamo una squadra blasonata. Sono sicuro che faremo una bella partita e che saremo all'altezza della situazione a prescindere da chi giocherà".



Per l'amichevole del St Mary's Stadium il ct avrà a disposizione molti giovani che stanno brillando in questo inizio di stagione, come Barreca e Benassi del Torino, Pellegrini del Sassuolo e Petagna dell'Atalanta, ma dovrà fare a meno di alcune pedine importanti. Caldara, Cataldi e Gagliardini sono stati infatti convocati da Ventura per far fronte agli infortuni di Barzagli e Marchisio, ma Di Biagio non ne fa un problema, anzi: "Vederli in nazionale maggiore è per me motivo di grande orgoglio. La fiducia che le società italiane stanno dando ai giovani è un bel segnale per il nostro calcio".