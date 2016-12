Under 21: all'Italia basta Parigini, l'Irlanda si arrende

L'Italia Under 21 continua a volare e, contro l'Irlanda, conquista il terzo successo in tre incontri nel Gruppo 2 di qualificazione a Euro 2017. Allo stadio Menti di Vicenza gli azzurrini vincono 1-0 : il gol decisivo arriva al 66' e porta la firma di Vittorio Parigini , subentrato a Cerri 5 minuti prima. L'unica nota negativa del match è l'espulsione per doppio giallo a Bernardeschi . Tra un mese l'Under 21 scenderà in campo con la Serbia.

Di Biagio manda in campo un 4-4-2 con Boateng e Bernardeschi sulle fasce, Mandragora e Cataldi in mezzo al campo e il duo d'attacco composto da Cerri e Monachello. La prima grande occasione del match è dell'Irlanda con Byrne che lascia partire un destro a giro da fuori area sul quale Cragno si supera. Gli azzurrini si fanno vedere al 34' quando, su cross di Bernardeschi, il capitano degli ospiti Lenihan rischia l'autorete mettendo in difficoltà Rogers. Il primo tempo del Menti, giocato su ritmi blandi, si chiude così sullo 0-0.



La prima emozione della ripresa arriva al 57' quando Bernardeschi tenta la conclusione che si spegne di un soffio a lato. Di Biagio manda in campo Parigini per Cerri e la scelta paga al 66' quando proprio l'attaccante del Perugia sfugge alla difesa irlandese su lancio di Bernardeschi e sigla l'1-0 per l'Italia. Quattro minuti dopo gli azzurrini restano in 10 per il doppio giallo estratto all'indirizzo di Bernardeschi. Sotto di un uomo, i ragazzi di Di Biagio rischiano di prendere gol al 75' con un destro di Kavanegh a lato di un soffio a Cragno battuto. Di Biagio inserisce poi il milanista Calabria all'esordio con la maglia azzurra. All'83' il sinistro di O'Dowda sfiora l'incrocio. Con l'Irlanda sbilanciata in avanti, l'Italia va ad un passo dal raddoppio in pieno recupero con Mandragora che fallisce da pochi passi l'assist di Parigini. Per gli azzurrini, a punteggio pieno, è grande festa al Menti.