Una Roma "cinese" contro il Parma all'Olimpico

13:55 - La Roma ha svelato stamattina una maglia personalizzata con un saluto speciale per i tifosi cinesi in occasione delle celebrazioni del Capodanno cinese, che cominceranno giovedì. I giocatori giallorossi vestiranno la casacca celebrativa domenica durante la partita casalinga di Serie A contro il Parma. China Central Television trasmetterà la partita, inoltre la Roma ha lanciato il suo account ufficiale su Sina Weibo.

L’iniziativa segna l’avvio dell’impegno della Roma per i tifosi cinesi ed è in linea con la volontà della società di diventare uno dei più grandi club al mondo e più vicini ai fan al di fuori dell'Italia grazie a varie iniziative. Su Sina Weibo per la prima volta il club giallorosso ha comunicato con i tifosi cinesi nella loro lingua.

Italo Zanzi, CEO della società capitolina, ha detto: "Abbiamo molti supporter appassionati in Cina e non vediamo l’ora di comunicare direttamente con loro tramite Sina Weibo e numerose iniziative. Ci impegniamo a creare una vera e propria connessione con i tifosi cinesi tramite attività personalizzate a Roma, in Cina e sui social network".

In occasione del lancio dell’account ufficiale su Sina Weibo e della maglia celebrativa, i giocatori giallorossi hanno registrato dei videomessaggi in cinese per i follower dell’account che i tifosi potranno vedere sull’account Sina Weibo del club.