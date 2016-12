Una Champions per tutti: 9 squadre in 6 punti

13:07 - Mettiamola così: ha ragione Berlusconi perché il terzo posto che vale la Champions è raggiungibile. Ed ha ragione Pippo Inzaghi, perché la corsa è lunga e difficile. Mai come quest'anno. Nove squadre in sei punti, dal terzetto Lazio-Samp-Genoa fino all'Inter. Tutti in fila per strappare il pass per i preliminari e tentare l'aggancio all'Europa delle grandi. Tutti in fila e tutti balbettanti ed è proprio questo il punto: non una squadra che emerga, non una che riesca ad avere continuità di risultati. Ecco perché questo intasamento. Ecco perché, Berlusconi dixit, la Champions è raggiungibile ma la strada è lunga e difficile.

E per capirlo basta da un occhio ai risultati delle squadre coinvolte: in 15 partite di campionato, non una che sia riuscita a infilare quattro vittorie di fila. Tre al massimo: ci sono riuscite la Samp, la Lazio e il Genoa, non a caso le tre terze del nostro campionato. Per il resto moltissimi pareggi e, blucerchiati esclusi (hanno perso una sola volta), almeno tre sconfitte a testa, una ogni cinque partite. Fatto sta che la classifica è corta e la corsa alla Champions va al contrario: appena una squadra sembra messa bene, ecco che una striscia di risultati negativi la rispedisce nel mucchione. Un esempio? Il Napoli. Nelle ultime cinque gare gli azzurri hanno raccolto la miseria di sei punti, frutto di una vittoria, tre pareggi e una sconfitta. Appena meglio dell'Inter (5 punti) e poco peggio di Lazio e Samp, entrambe con 7 punti (sui 15 disponibili) negli ultimi 5 match di campionato. Di qui la risalita in classifica di Fiorentina e Palermo (10 e 9 punti) ma anche di Genoa e Milan (8 punti per entrambi).



Insomma, il terzo posto resta vacante, un po' perché il campionato è livellato verso il basso (dimostrazione ne sia il -8 in classifica del Napoli rispetto a un anno fa) e un po' perché tutte le pretendenti al terzo biglietto buono per la Champions non sono evidentemente abbastanza attrezzate per aggiudicarselo. Una volta sono terze, un'altra lì a un passo, un'altra ancora a metà classifica. Resta quindi tutto possibile: arrivare terzi come restare fuori anche dall'Europa League. In un attimo, in un paio di settimane. Dando ragione un giorno a Berlusconi e un altro a Inzaghi.