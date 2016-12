Una carriera in rosso: De Rossi e le 14 espulsioni

Il primo rosso arrivò in Champions, nel 2004, contro il Bayer Leverkusen. Nella stessa stagione arrivarono altri due rossi diretti, a distanza di tre giorni l'uno dall'altro: uno in campionato, uno in Champions.



Nel febbraio 2006 fece infuriare Spalletti: De Rossi si fece cacciare in Europa League, al 27' del primo tempo con il Club Brugge, con il tecnico giallorosso che lo redarguì platealmente e pubblicamente. "Capitan Futuro" aveva soli 22 anni e tutti le scusanti che si danno ad un giovane. Si capì che qualcosa in De Rossi scattava, e che poteva essere dannoso per i propri compagni in determinate situazioni, quando al Mondiale in Germania, nel 2006, rifilò una gomitata in pieno volto a McBride, attaccante Usa. Le immagini dell'americano col volto pieno di sangue e con lo zigomo aperto le ricordiamo bene. De Rossi si prese quattro giornate di squalifica: si discusse a lungo se fosse il caso di rimandarlo in Italia, per dare una punizione esemplare. Lippi lo tenne con sè e in finale contro la Francia De Rossi segnò uno dei rigori.



Falli violenti, o pugni in faccia a palla lontana. La carriera di De Rossi è costellata di episodi simili. Nel 2011 rifilò una gomitata a palla lontana a Srna dello Shakhtar: l'arbitro non se ne accorse, ma con la prova tv il giallorosso fu squalificato per tre giornate. Nel 2012 altra follia: con palla lontana, diede un pugno in faccia a Mauri, nel derby che la Lazio vinse poi 3-2. Rosso e tre giornate di stop. Nel 2014 l'espulsione per un'entrataccia su Chiellini contro la Juve, nel momento di massimo forcing giallorosso. Il fatto è che in più di un'occasione (almeno tre volte) De Rossi è stato espulso con altri compagni di squadra. O è stato punito dalla prova tv: chiedere a Icardi, che si prese un pugno in faccia a palla lontana.



Di recente De Rossi ci era ricascato nel settembre 2015 in nazionale contro la Bulgaria: gol su rigore, poi espulsione per una reazione nei confronti di un avversario, anch'egli espulso. Infine il 14esimo e plateale rosso rimediato contro il Porto, per un'entrataccia folle nei confronti di Maxi Pereira. Il 14esimo rosso in carriera.