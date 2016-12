Un altro Messi al Barcellona, il figlio Thiago entra nella scuola calcio blaugrana

Al Barcellona i Messi ora sono due. Il primogenito del Pallone d'Oro in carica, Thiago , 3 anni entrerà a far parte quest'anno della FCBEscola , il nuovo progetto che coinvolgerà i figli dei giocatori blaugrana tra i 3 e i 5 anni d'età. La notizia, svelata dal Mundo Deportivo , è sorprendente dato che solo qualche giorno fa papà Lionel aveva rivelato ai media argentina la scarsa passione del figlio per il calcio.

Ovviamente la curiosità è tanta per capire se il piccolo Thiago potrà seguire le stesse orme del padre. Al momento non sembra molto convinto come rivelato dallo stesso Messi qualche giorno fa : "Non gli compro molti palloni e non voglio forzarlo ad avvicinarsi al calcio perchè ora non sembra piacergli molto". Se il piccolo Thiago riuscirà a superare questa prova nell'accademia blaugrana potrà entrare a far parte della "Cantera" che tanti grandi talenti ha fornito al Barca in questi ultimi anni.