Ultra rossoneri: "Milan-Genoa, contestiamo ancora"

Dopo la tregua 'concessa' in occasione del derby, nella prossima partita a San Siro la Curva Sud è pronta a riprendere la contestazione contro la società rossonera iniziata a marzo. "Mercoledì sera in occasione di Milan-Genoa vi chiediamo di salire su in Curva entro le ore 20.00 per dare vita ad un'altra iniziativa di contestazione", è il messaggio scarno pubblicato sul sito degli ultrà rossoneri.

La squadra in ritiro, e appesa a un filo di speranza di non peggiorare un momento già di per sé negativo, molto negativo. Pippo Inzaghi che siede sulla panchina da sfiduciato, non doveva essere questa la stagione del suo primo-Milan: purtroppo (per lui) è andata così. Sul fronte societario, le ore che separano Mr Bee dal contatto diretto col presidente Berlusconi, e vedremo gli eventi. Capitolo-stadio: qualcosa si è mosso, Fondazione Fiera ha detto sì.

In questo mare di segnali dal mondo rossonero, alcuni pessimi, altri positivi, si muove il tifo organizzato che va per la sua strada. La tregua del derby è andata a sbattere con l'impatto al Friuli, dove il Milan più brutto di stagione ha fatto arrabbiare più di ogni altra volta: non solo i tifosi organizzati.