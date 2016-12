Ultrà Roma, sfregio al minuto di silenzio per la Chape: scontri a Bucarest

Neppure di fronte alla tragedia. Neppure nel ricordo di chi non c'è più. Neppure durante la commemorazione delle vittime del disastro aereo colombiano che ha visto la scomparsa, fra gli altri, anche dei giocatori della Chapecoense. Non c'è limite al peggio, non c'è limite alla vergogna. La nuova pagina ignominiosa, anche a livello internazionale, è quella scritta dagli ultrà della Roma che hanno disturbato, infangato, sfregiato, il minuto di silenzio che ha preceduto l'inizio del match di Europa League tra l'Astra Giurgiu e la squadra giallorossa con assurdi cori contro la Lazio.