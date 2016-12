Ultime da Liverpool: Balotelli è fuori mercato

17:00 - Mario Balotelli esce, ufficialmente, dal mercato di gennaio. Lo aveva detto Mino Raiola, venerdì scorso dopo l'incontro con la Juventus per Pogba. Lo ha ribadito il manager dei Reds, Brendan Rodgers. "Ho letto diversi articoli che parlano di un suo futuro altrove, ma non è così", ha assicurato il manager dei 'Reds', in una conferenza stampa.

Ha spiegato. "Mario sta vivendo un periodo complicato, non c'è dubbio, ma è un bravo ragazzo, che vuole lottare. Mario avrà altre occasioni per dimostrare che può giocare ad alti livelli".

Balotelli col Liverpool ha segnato solo 2 gol in 18 partite. Il suo scarso rendimento ha indotto i media britannici a ipotizzare un suo possibile addio al Liverpool già a gennaio. Si sono mosse, a vario livello, la Lazio, il Parma, ne ha parlato Mancini, la Juventus ci ha pensato: ma sono stati più che altro sondaggi per capire lo stato delle cose. Ora con questo doppio fuori-mercato detto a chiare lettere, Balotelli fino al 30 giugno 2015 resta al Liverpool. Poi, come ha detto Raiola, tutto è possibile. Già...



