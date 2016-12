Ultimate Champions Match, quanti campioni in campo

Seedorf, Inzaghi, Cannavaro, Trezeguet e tantissime altre stelle scenderanno in campo venerdì alle 16 al Castello Sforzesco di Milano per l'Ultimate Champions Match. Una selezione di leggende di Inter e Milan sfideranno il Resto del mondo per un evento straordinario nel pieno centro della città.



Per la prima volta nella storia dell'Ultimate Champions match, anche alcune giocatrici parteciperanno alla partita. Assieme alle leggende di Milan e Inter ci sarà Patrizia Panico, ambasciatrice della finale della UEFA Women's Champions League, mentre nel Resto del Mondo saranno in campo Stephanie Houghton, difensore del Manchester City e della Nazionale inglese femminile, e Verónica Boquete, giocatrice del Bayern Monaco e della Nazionale spagnola.



Come allenatori di queste squadre speciali, Ruud Gullit e la stella della squadra NBA dei Denver Nuggets, Danilo Gallinari, guideranno il team Inter/Milan, mentre sulla panchina del Resto del Mondo siederanno Emilio Butragueño, storico attaccante del Real Madrid, e Antonio Lopez, ex difensore dell'Atletico Madrid.