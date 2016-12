Ulivieri: "Zamparini ha superato ogni limite"

Renzo Ulivieri, presidente dell'Associazione Italiana Allenatori, ha commentato le frasi del presidente Maurizio Zamparini sull'ex tecnico Iachini ("un deficiente che fa giocare male la squadra"): "Questa volta Zamparini ha superato ogni limite, credo che non fosse mai arrivato a tanto. Un calcio in c... potrebbe fargli bene". Poi su Iachini: "Piena solidarietà a un tecnico serio e professionale come lui".

Ulivieri ha continuato così: "Non voglio esprimere giudizi in merito in quanto queste espressioni si commentano da sole. Solidarietà piena a un tecnico come Iachini serio e capace la cui immagine professionale non verrà certo scalfita dalle espressioni di Zamparini".