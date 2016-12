Ulivieri: "Gli allenatori non parleranno più di arbitri"

Gli allenatori non parleranno più degli arbitri e non commenteranno più il loro operato al termine delle partite. Lo ha annunciato il presidente dell'Associazione allenatori Renzo Ulivieri . "Abbiamo fatto un patto tra persone perbene, ci siamo trovati d'accordo in un minuto: i tecnici non parleranno più di arbitri, rigori e fuorigioco. Non risponderanno alle domande al riguardo al termine delle partite".

"Quando ci faranno domande su un rigore o sul comportamento dell'arbitro, la nostra categoria ha deciso che su questi argomenti non parla. Anche perché noi possiamo parlare, mentre gli arbitri non sono nella condizione di poter replicare e tutto questo ci sembra ingiusto".



In precedenza gli allenatori si erano espressi sul proprio rapporto con i direttori di gara e se Spalletti aveva ammesso, "ogni tanto vado un po' sopra le linee con gli arbitri, mi devo limitare", Vincenzo Montella, tecnico della Sampdoria, sdrammatizza, ma non troppo: "Gli arbitri sono esseri umani: qualcuno è permaloso, qualcun altro no. Ma è lo stesso per noi allenatori. Può darsi che qualche arbitro sia permaloso, come può darsi che anche il capo degli arbitri lo sia...".



Castori torna sull'errore di Doveri in Napoli-Carpi che lo ha costretto a chiudere la partita in dieci uomini: "C'è amarezza perché noi abbiamo fatto la gara che deve fare una squadra costretta a salvarsi contro la prima in classifica. Sai benissimo che puoi perdere, ma eravamo pari al 20' della ripresa ed eravamo riusciti a fermare il Napoli". Per il presidente della Federcalcio, Carlo Tavecchio, nessun dubbio: "Gli arbitri sono il nostro cardine".