Ufficiale Ucraina: Andriy Shevchenko nuovo ct

Andriy Shevchenko è il nuovo commissario tecnico dell' Ucraina . La notizia era nell'aria da diverso tempo, ma ora è arrivato l'annuncio ufficiale della federcalcio ucraina sul proprio sito internet. L'ex Pallone d'Oro e stella del Milan ha firmato un contratto di due anni con opzione per altri due. Come anticipato, nello staff tecnico di Sheva ci saranno anche Mauro Tassotti e Andrea Maldera dopo la rescissione con il Milan.

Dopo l'Europeo in Francia passato in panchina come collaboratore, Shevchenko è pronto a prendersi la responsabilità della propria nazionale sulle spalle. Subentra a Mykhailo Fomenko dopo gli zero punti conquistati nella spedizione a Euro 2016.