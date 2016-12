Ufficiale: Mirabelli al Milan accanto a Fassone

Il Nuovo Milan avanza. E dopo i contatti di Marco Fassone con Paolo Maldini e le parole dell'ex capitano, è il tempo dell'ufficialità di un ingresso, quello di Massimiliano Mirabelli. Mirabelli entrerà a far parte dell'area sportiva del Milan: ora, appunto, è ufficiale. A confermarlo Sino Europe Sports, società pronta a rilevare il club rossonero, con un comunicatoì.



"SES ha il piacere di informare che, a far data dal closing, Massimiliano Mirabelli entrerà a far parte del management team di AC Milan, collaborando direttamente con l’Amministratore Delegato e Direttore Generale Marco Fassone nella gestione dell’area sportiva. SES dà il suo più caldo benvenuto a Massimiliano e gli formula i migliori auguri di buon lavoro".



Mirabelli, 50 anni, ha lavorato nelle ultime due stagioni all'Inter. Fra gli altri, ha segnalato al club nerazzurro Perisic, Gabigol, Murillo e Brozovic.