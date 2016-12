Ufficiale: Mihajlovic entra nel mondo Milan e vuole Gattuso come vice

10:20 - Sinisa Mihajlovic è il nuovo allenatore del Milan. E' arrivato il comunicato del club e oggi per il serbo è il primo giorno da allenatore rossonero. L'ex tecnico della Sampdoria è stato prima a Casa Milan, in compagnia di Adriano Galliani, per decidere con i suoi collaboratori il programma dell'estate e le date del ritiro che dovrebbe iniziare il 7 o l'8 luglio. Poi c'è stato il primo contatto anche con Milanello. L'avventura di Miha al Milan è iniziata.

L'ufficialità è arrivata dopo il comunicato con l'esonero di Pippo Inzaghi: "L'AC Milan comunica di avere esonerato l'allenatore della prima squadra, Filippo Inzaghi, che ringrazia per l'opera svolta". Dunque, per ora, niente risoluzione consensuale del contratto in scadenza fra un anno. Superpippo resta a libro paga.



IL COMUNICATO PER MIHAJLOVIC

Sinisa Mihajlovic, che ha firmato un contratto biennale, sarà il nuovo allenatore dell’A.C. Milan della prossima stagione sportiva. La società gli augura buon lavoro e i migliori risultati.



Nel ruolo di vice, dopo l'addio di Mauro Tassotti al club di via Aldo Rossi, il serbo vorrebbe Rino Gattuso. Al momento l'ex centrocampista rossonera ha declinato l'offerta perché vorrebbe continuare la carriera di allenatore (piace a Modena e Ternana), ma il serbo sta continuando il suo pressing.