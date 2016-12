Ufficiale, Mario Götze torna al Borussia Dortmund

Götze, il cui contratto con il Bayern scadeva nel 2017, con i bavaresi ha giocato 114 partite impreziosite da 36 reti, ha vinto tre campionati, due Coppe di Germania, una Supercoppa UEFA ed un Mondiale per club, ma non è mai riuscito a ritagliarsi realmente uno spazio da titolare inamovibile. A 24 anni compiuti, ad attenderlo c'è ora la squadra nella quale si era consacrato come uno dei più grandi talenti a livello mondiale e con cui aveva conquistato due campionati tedeschi, due coppe di Germania e 1 finale di Champions League.

Il fantasista tedesco, che indosserà la maglia numero 10 visto l’addio di Mkhitaryan, non ha nascosto la propria soddisfazione: "Non mi nascondo, quando tre anni fa sono andato via la mia era una decisione consapevole. Ora, a tre anni di distanza, guardo quella scelta con occhi diversi e capisco perchè tanti tifosi allora non riuscirono a comprendermi. Ora sono tornato a casa e voglio provare a riconquistare tutti attraverso le prestazioni".

L'amministratore delegato del Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, ha così commentato il buon esito della trattativa: "Voglio ringraziare il Borussia Dortmund, Mario e suo padre per come sono andati i colloqui. Credo che tale trasferimento rappresenti un'ottima soluzione per tutti. Il Bayern ringrazia Mario e gli augura ogni successo nel suo futuro".