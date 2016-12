Ufficiale: la Coppa d'Africa si disputerà in Guinea Equatoriale

14:58 - La Coppa d'Africa 2015 si giocherà in Guinea Equatoriale. Questa la decisione presa dalla Federazione del calcio africana (la Caf) in seguito alla rinuncia del Marocco di ospitare la competizione continentale per il rischio di contagio del virus Ebola. La nazionale nella quale milita l’ex difensore della Roma Mehdi Benatia è stata anche esclusa dal torneo. Il torneo scatterà il prossimo 17 gennaio e si concluderà l’8 febbraio.

Bella notizia per la nazionale della Guinea Equatoriale che viene ripescata al posto del Marocco in quanto paese ospitante nonostante l’eliminazione subita lo scorso luglio per aver messo in campo un giocatore non schierabile.



La decisione è stata presa nella capitale del Paese africano (Malabo) al termine di un incontro tra il presidente guineano Teodoro Obiang e il numero uno della Caf Issa Hayatou. Sono in tutto 4 le città che ospiteranno la Coppa d’Africa: Malabo, Bata, Mongono e Ebebiyin. Il sorteggio è previsto per mercoledì 3 dicembre.