Ufficiale: l'Atletico Madrid cede il 20% delle quote

14:15 - Nuova partnership per i Colchoneros: Wang Jinlian, sesto uomo più ricco della Cina e proprietario dell'azienda "Wanda", entra e far parte della società madrilena sborsando 45 milioni di euro, pari al 20% delle quote dell'Atletico Madrid. Possibili ripercussioni sugli obiettivi di mercato di Inter e Milan, ovvero il mediano Mario Suarez e il terzino sinistro Siqueira, essendo state rimpolpate le casse del patron Enrique Cerezo.

Cos'è il gruppo "Wanda"? Wanda è il leader mondiale dell'esercizio cinematografico, particolarmente attivo negli Stati Uniti, tanto che due anni fa ha siglato un accordo con la Disney per sviluppare la produzione di film d'animazione made in China. Il sito dell'Atleti e del quotidiano sportivo di Madrid "AS" aprono con questa notizia: sarà una partnership importante per la società, in quanto si potrà esportare il logo dei Rojiblancos in Oriente.