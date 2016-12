Ufficiale: il Bologna è di Tacopina e Saputo 

11:13 - Poco dopo la mezzanotte Joe Tacopina ha firmato il contratto ed è diventato il nuovo proprietario del Bologna. L'avvocato di New York ce l'ha fatta sei anni dopo il primo tentativo. Con lui c'è l'italocanadese Joey Saputo che è alla guida anche dei Montreal Impact. I due hanno promesso un investimento da 100 milioni di euro: il sogno per la panchina si chiama Roberto Mancini. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport Mancio è già stato contatto e sarebbe pronto un contratto di 5 anni.

Il Bologna non ha comunicato nulla sul proprio sito ufficiale, ma è stato lo staff del legale a diffondere le foto della firma. Nei prossimi giorni saranno illustrati i dettagli e in Emilia è atteso Joey Saputo, imprenditore canadese e socio forte del gruppo americano.

Tacopina garantisce l'aumento del capitale sociale con un versamento di 6 milioni sui 13 deliberati e liquida i soci uscenti, in testa l'ormai ex presidente Guaraldi, con un bonus di 6,3 milioni spalmati in tre anni.

La cordata a stelle e strisce vuole fare le cose in grande ed è stata accolta dai tifosi con grande entusiasmo. L'obiettivo è l'immediata promozione in Serie A, ma c'è anche chi parla già di Europa. Poi c'è in programma anche la ristrutturazione del Dall'Ara.