Ufficiale: Ghirardi ha venduto il Parma 

20:44 - E' finita l'era Ghirardi a Parma: ora è ufficiale la cessione del club a una cordata russo cipriota. Dopo le indiscrezioni di domenica sul sito del club è apparso un comunicato con la conferma. Appuntamento a martedì dove, davanti al notaio Giovanni Posio di Brescia, i nuovi proprietari riceveranno il pacchetto di maggioranza della controllante Eventi Sportivi spa. Poi sarà convocata una conferenza nella quale verranno presentati i nuovi azionisti.

Per ora dei nuovi proprietari si sa poco o nulla, se non la nazionalità. Domenica prima di Parma-Lazio si è parlato di una cordata russo cipriota, indiscrezione confermata dal dg Leonardi. Ora c'è da aspettare martedì per conoscere nomi e cognomi degli acquirenti che dovranno presentare il nuovo progetto gialloblù.