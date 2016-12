Ufficiale: Entella e Ascoli in Serie B

Adesso è ufficiale: sono Virtus Entella ed Ascoli le squadre che completano la griglia della Serie B ConTe.it 2015/2016. La Figc ha infatti ratificato l'ammissione delle due squadre in sostituzione rispettivamente di Catania e Teramo concedendo la Licenza Nazionale per il campionato cadetto. Le due società vanno quindi ufficialmente a completare il campionato. L'Entella esordirà in casa contro il Cesena, mentre l'Ascoli sarà in campo a Lanciano.