Uefa, zero italiani nella Top 11 dal 2001 a oggi: domina la Spagna

In attesa dell'apertura delle votazioni per la Top 11 del 2016, l'Uefa ha compilato una formazione con i calciatori risultati più presenti nella "Squadra dell'anno" delle edizioni precedenti, a partire dal 2001. In porta c'è Casillas, mentre la difesa a quattro è formata da Ramos, Piqué, Puyol e Lahm; centrocampo a tre con Gerrard, Xavi e Iniesta: il tridente, mostruoso, è composto da Henry, Messi e Cristiano Ronaldo. A dominare è la Spagna con cinque giocatori del Barcellona e tre del Real Madrid.