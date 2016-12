Uefa: Tavecchio, stop di sei mesi per le frasi razziste 

13:26 - La Uefa ha sanzionato Carlo Tavecchio con sei mesi di inibizione per le frasi razziste sui "mangiabanane". Il nuovo presidente della Figc non potrà partecipare a commissioni Uefa e non sarà presente al congresso a marzo 2015. La Federcalcio ha accettato la decisione "al fine di evitare il protrarsi di un contenzioso che avrebbe visto contrapposte la Uefa e la Figc per un lungo periodo che si sarebbe potuto risolvere solo davanti al TAS".

"In merito - si legge in una nota della Federcalcio - al procedimento avviato dalla Uefa nei confronti del presidente della Figc per le espressioni usate il 25 luglio scorso in occasione dell'assemblea della Lega Nazionale Dilettanti, Carlo Tavecchio, dopo aver spiegato la propria posizione, ha preso atto della proposta formulata dall'ispettore disciplinare della Uefa e ha deciso di accettarla al fine di evitare il protrarsi di un contenzioso che avrebbe visto contrapposte la Uefa e la Figc per un lungo periodo e che si sarebbe potuto risolvere solo davanti al TAS per stabilire se la Uefa fosse competente ad intervenire su questa materia, stante l'avvenuta archiviazione di un analogo procedimento da parte della procura federale".

"Il presidente Tavecchio - prosegue la Federcalcio - ha dunque aderito alla proposta dell'ispettore disciplinare della uEFA, il quale ha chiesto che Tavecchio si astenga dal partecipare al Congresso della UEFA in programma il 24 marzo 2015 e si astenga altresì dal partecipare o dal farsi nominare in eventuali Commissioni UEFA per un periodo di sei mesi. Tavecchio si è poi impegnato con la Uefa ad attivare in Italia una speciale iniziativa in favore dell'integrazione, come del resto aveva annunciato già in occasione della presentazione del suo programma".

"La definizione così concordata tra il presidente Tavecchio e l'ispettore disciplinare della UEFA - conclude la nota - è stata recepita dalla Commissione Disciplinare con una formale decisione che pone fine al procedimento".



LOTITO: "NESSUN VULNUS PER IL CALCIO ITALIANO"

Non c'è alcun "vulnus" per il calcio italiano, e quanto alle richieste di dimissioni di Tavecchio, "le mistificazioni e le strumentalizzazioni non sortiranno effetto". Così il presidente della Lazio e consigliere federale con delega alle riforme Claudio Lotito commenta la decisione della disciplinare Uefa. "In questo modo il presidente Tavecchio ha preferito evitare, nell'interesse del sistema calcio italiano, un contenzioso tra Figc e Uefa che sarebbe andato davanti al Tas ed avrebbe determinato un sistema di contrapposizione. E' un grande gesto di responsabilità".

TOMMASI: "L'EUROPA NON MI SORPRENDE"

"Le decisioni dell'Europa non mi sorprendono, semmai mi sorprendono quelle dell'Italia". Così il presidente Aic Damiano Tommasi, avversario elettorale di Carlo Tavecchio nei giorni della corsa alla presidenza Figc, che aveva invocato un'intervento della giustizia sportiva federale. "Non sono sorpreso dalla decisione dell'Uefa, anche se vorrei capirla meglio e tantomeno dal fatto che per la federcalcio italiana non cambi nulla. Una sentenza non si valuta solo in base a quel che si può fare o non fare, ma a quello che si è fatto".