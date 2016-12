6 settembre 2016 17:59 Uefa, rimborso da 150 milioni per 659 club dopo Euro 2016 Marchetti: "Somme che aiutano la crescita del calcio"

L'Uefa ha messo a disposizione 150 milioni di euro come ricompensa a 659 club delle sue federazioni, un record assoluto. Una ricompensa per tutte le squadre che hanno concesso i propri calciatori per l'edizione 2016 dell'Europeo. 100 milioni andranno ai club con calciatori impegnati nella fase finale, mentre i 50 rimanenti saranno divisi tra tutte le squadre che hanno dato i propri tesserati per i gironi di qualificazione.

Quasi 100 club in più avranno diritto al risarcimento Uefa. Dopo gli Europei 2012, giocati in Polonia e Ucraina, le squadre ad avere diritto al compenso sono state 575 e i milioni erano 100. Un netto incremento, che porterà soldi nelle casse di molte più società. "I club europei - ha spiegato Giorgio Marchetti, direttore delle competizioni UEFA - sono parte integrante del successo delle nostre competizioni internazionali. E’ bello poter premiare oltre 600 club: queste somme contribuiranno alla crescita del calcio in tutto il continente".