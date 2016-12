Uefa, ricavi Champions: alla Juve 76,2 milioni

I pagamenti totali per la partecipazione hanno superato gli 1,345 miliardi di euro, con altri 4,17 milioni destinati alla European Club Association (Eca) secondo quanto stabilito dal memorandum d'intesa con la Uefa. In totale, dunque, la distribuzione totale per la scorsa competizione ha superato 1,349 miliardi di euro.



Ogni club, informa la Uefa, aveva diritto a una somma minima per la partecipazione al torneo, con ulteriori premi per ogni vittoria o pareggio nella fase a gironi e per ogni turno raggiunto. I proventi del market pool sono stati suddivisi, tra gli altri fattori, in base al valore proporzionale del mercato televisivo nazionale assegnato a ciascun club.



Le squadre che hanno incassato di più sono state Manchester City (83,8 milioni di euro), Real Madrid (80), Juventus (76,2) e Paris Saint-Germain (70,8).



Le 56 squadre che hanno invece partecipato alla fase a gironi e/o alla fase a eliminazione diretta di Europa League 2015/16 si sono divise oltre 411,1 milioni di euro, per un aumento sostanzioso rispetto ai 240 milioni distribuiti nel 2014/15. I 48 club che hanno partecipato alla fase a gironi d'Europa League e gli otto provenienti dalla Champions League hanno beneficiato di una cifra complessiva superiore all'edizione precedente. Le squadre che hanno incassato di più sono state Liverpool (37,8 milioni di euro), Tottenham (20,8), Villareal (16,4) e Ss Lazio (15,3). Uno sguardo alle cifre che interessano le altre italiane in Europa: per la Roma l'incasso è stato di 68,4 milioni, per il Napoli 12,5, per la Fiorentina 11,1 per la Sampdoria 220mila euro.