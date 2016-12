Uefa, Platini: "Lascio con la coscienza pulita, orgoglioso di quello che ho fatto"

"Penso che abbiamo fatto un ottimo lavoro" ha continuato l'ex giocatore della Juve. Amici del calcio, addio". Platini, lo ricordiamo, è stato squalificato insieme all'ex presidente della Fifa Sepp Blatter per un pagamento di due milioni di franchi svizzeri ricevuto con il benestare dello stesso ex presidente della Fifa nel 2011 per un lavoro svolto anni prima. "Continuerete questa meravigliosa missione senza di me per ragioni di cui non voglio parlare oggi. Ho la coscienza a posto, sono certo di non aver fatto alcun errore e continuerò a combattere nei tribunali".