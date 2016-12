Uefa, Michel Platini presidente fino al 2019

17:24 - Michele Platini è stato rieletto presidente della Uefa dal Congresso che si è riunito a Vienna. Per il dirigente francese, in carica dal 2007, si tratta del terzo mandato di fila, che gli permette di rimanere anche vicepresidente della Fifa. Platini ha lanciato il suo grido d'allarme per l'aumento degli atti di violenza sugli spalti degli stadi europei. "Occorre creare una forza di polizia europea per lo sport" la sua ricetta.

Tutto come previsto, visto che Platini, era l'unico candidato alla carica e quindi da tempo si sapeva che si sarebbe andato verso un suo terzo mandato. "Grazie, davvero grazie, per la fiducia e il supporto che mi avete dato - le sue prime parole dopo l'elezione -. Per me significa molto più di quanto possiate immaginare, e sono fiero di essere ancora il capitano di questa squadra vincente, e che ha ottenuto così tanti risultati".



Le Roi nei primi mandati si è impegnato per la riorganizzazione delle Coppe europee ed è stato il grande promotore del Fair Play finanziario, strumento che dovrebbe portare ad un calcio più sostenibile. Da qui al 2019, il progetto Platini prevede: Europei a 24 squadre; Europeo 2020 itinerante, da giocare in vari Paesi; nuova formula per i preliminari di Champions League, con la valorizzazione dei club campioni nazionali (vale per i Paesi dell'Est); meno semplice ottenere la quattordicesima europea per i Mondiali (ora le europee sono 13).

Le battaglie da combattere non sono ancora finite e quella più impellente è contro la violenza negli stadi. "Abbiamo bisogno di norme più severe per i divieti di ingresso allo stadio, e di norme di livello europeo - ha spiegato, ricordando "i giorni neri della violenza in un passato non molto lontano, quando gli hooligans e altri fanatici imperversavano in certi stadi europei". E la memoria non può non tornare indietro alla strage dell'Heysel di 30 anni, quando l'allora fuoriclasse della Juve segnò il gol vittoria contro il Liverpool nella finale che passò alla storia per le 39 vittime della follia hooligans.