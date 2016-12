Uefa, ecco la squadra tipo dal 2001 al 2014

In attesa di sapere quale sarà l'undici più forte del 2015, l' Uefa ha selezionato la squadra migliore dal 2001 (anno in cui è partita l'iniziativa) al 2014 disponendo in campo i giocatori che hanno vinto più premi nel concorso on-line (votato dagli utenti). La formazione è un 4-3-3 stellare: Casillas; Sergio Ramos, Nesta , Puyol, Lahm; Gerrard, Xavi, Iniesta; Ronaldo, Messi , Henry. E in panchina? Buffon , Terry, Nedved, Ronaldinho, Kaka , Zidane e Ibra.

Casillas conta 6 premi (contro i 3 di Buffon - 2003, 2004, 2006 - che però può arrivare a quattro quest'anno) mentre Puyol e Lahm toccano quota 5. L'ex milanista Nesta (2002, 2003, 2004, 2007), Sergio Ramos e Terry vantano 4 premi. A centrocampo classe e forza con Xavi (5 presenze nel Best Team Uefa), Iniesta (4) e Gerrard (3). Davanti attacco immarcabile: CR7 è il giocatore più presente (11 nomination, 9 premi di cui 8 consecutivi), Messi è a 6, Henry a 5.

In panchina spuntano altri ex "italiani": Pavel Nedved (2003, 2004, 2005), Zinedine Zidane (2001, 2002, 2003), Kakà (2006, 2007, 2009), Zlatan Ibrahimovic (2007, 2009, 2013) e Ronaldinho (2004, 2005, 2006). Ovviamente tanti di questi giocatori sono ancora in attività e possono migliorare il proprio score ed altri sono pronti a entrare, anche solo in panchina: chissà come sarà la squadra Uefa tra 14 anni...