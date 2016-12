Uefa, Ceferin eletto nuovo presidente

Aleksander Ceferin il nuovo presidente della Uefa. Come era previsto alla vigilia, lo sloveno, erede di Platini, è stato eletto a numero uno del calcio europeo con 42 voti. Battuto l'olandese, suo sfidante, Van Praag che si è fermato a 13 voti. "Grazie per il vostro fantastico supporto, per me questo incarico significa molto ed è motivo di grande onore e grande responsabilità al tempo stesso".

Per poi aggiungere: "La mia famiglia è molto orgogliosa, così come la mia bellissima Slovenia. E spero che un giorno anche voi sarete orgogliosi di me". Sostenuto anche dalla Figc, Ceferin è l'erede di Platini, confermato per la terza volta alla guida del calcio europeo nel marzo 2015 e costretto alle dimissioni nel maggio scorso, quando il Tas aveva confermato la sua squalifica (ridotta a quattro anni, inizialmente era stata di otto e poi di sei). Nello staff del nuovo presidente Uefa ci potrebbe essere posto anche per Dejan Stankovic, che a giugno aveva risolto il suo contratto con l'Inter.