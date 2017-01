Uefa, c'è Sacchi nella lista dei 10 top della panchina

Ci sono presenze scontate, ma anche rumorose assenze nella classifica dei dieci migliori allenatori europei proposta dall' Uefa . Una classifica che farà discutere per l'assenza di Pep Guardiola , il profeta del Barcellona. Se la ride il suo grande rivale José Mourinho , definito semplicemente lo 'Special One'. Dovrà magari aspettare qualche successo e qualche anno Antonio Conte al cospetto di figure mitiche come Alex Ferguson e Arrigo Sacchi unico italiano presente.

I nomi sono quasi tutti conosciuti al grande pubblico, da Johann Cruyff, unico anche per avere scritto pagine memorabili in campo con la maglia di Ajax e Olanda, a Vicente del Bosque che vanta 239 presenze con la maglia del Real Madrid, squadra che ha condotto fino alla vittoria della Champions League. Meno noto sicuramente Brian Clough, autore di una vera e propria impresa, superiore anche a quella del Leicester di Ranieri. Avere portato negli anni '70 una squadra di provincia inglese, il Nottingham Forest, a vincere due Coppe dei Campioni.



Indimenticabile per i tifosi dell'Inter il mago del catenaccio Helenio Herrera con la storica doppietta in Coppa dei Campioni negli anni '60. In Germania viene premiato Udo Lattek, scomparso quasi due anni fa a Colonia e vincitore di ben 14 trofei in patria soprattutto sulla panchina del Bayern Monaco. Valeri Lobanovskiy viene ricordato invece come mitico allenatore dell'Unione Sovietica e della Dinamo Kiev. Rinus Michels che ha vinto tutto con l'Ajax, definito dall'Uefa l'architetto del calcio totale è famoso per una sconfitta quella con l'Olanda nella finale dei mondiali del 1974 contro la Germania Ovest.