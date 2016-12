Uefa: Buffon, Tevez e Pogba in lizza per la squadra dell’anno

19:08 - Ci sono solo tre giocatori di Serie A nella speciale e prestigiosa shortlist di 40 giocatori per formare il "Team of The Year" Uefa votato dagli utenti di Uefa.com. Si tratta degli juventini Buffon, Tevez e Pogba. Tutti e tre sono in lizza per entrare a far parte dell'undici ideale insieme ai giocatori di altri 14 top club europei, provenienti da sette diversi campionati. In lista c'è anche Benatia, ecchia conoscenza della SerieA.

Il processo di selezione dei giocatori ha tenuto conto delle performance individuali e di squadra nel 2014. Dando un'occhiata alle statistiche, Buffon ha concesso meno gol in totale (27) rispetto ai concorrenti Neuer, Courois e Beto – vantando, al contempo, una maggior percentuale di vittorie rispetto alle partite giocate (73% in totale nel 2014, che sale all’84% se consideriamo la sola Serie A).Il numero uno bianconero è anche il portiere che nel corso dell'anno ha mantenuto più volte (25) la porta inviolata tra i quattro nominati, sia nel totale dei match Uefa, che negli incontri del nostro campionato.



Paul Pogba è invece uno dei più giovani in lista. E' secondo dietro Toni Kroos per numero di partite vinte nel 2014, ma stacca tutti quando il dato si riferisce alla sola competizione domestica (stesso dato anche per Tevez, alla prima nomination dal 2010).



Per votare l'XI ideale del continente c'è tempo fino al 6 gennaio 2014 sul sito dell'Uefa. Pirlo ne fece parte nel 2012, chissà che non sia l'anno giusto per rivedere un altro bianconero nella speciale top11.

