UEFA Best Player in Europe Award: 5 juventini in lizza

Ci sono 5 juventin i (Buffon, Vidal, Pogba e gli gli ormai ex Tevez e Pirlo) nella lista dei 10 candidati al "UEFA Best Player in Europe Award", premio istituito nel 2011 che viene attribuito al miglior calciatore di una squadra che milita in Europa. La seconda squadra rappresentata è il Barcellona con 3 giocatori ( Messi , Neymar e Suarez). Chiudono la lista Cristiano Ronaldo (vincitore nel 2014) e Hazard (Chelsea).

La consolazione è magra, però per i giornalisti delle 54 federazioni della Uefa la Juve è la squadra che merita di avere più giocatori in lizza per questo premio istituito dalla Uefa nel 2011. Mercoledì 12 agosto verranno designati i tre finalisti.



Il grande favorito per succedere a Cristiano Ronaldo è Leo Messi, vincitore già della prima edizione. Chissà se il Barcellona, dopo il Triplete sul campo, calerà il tris anche nella classifica finale del "UEFA Best Player in Europe Award".



La premiazione il 27 agosto nel Principato di Monaco.