Udinese-Torino 1-5, i friulani finiscono nei guai

LA PARTITAAncora un piccolo sforzo per guadagnarsi una salvezza sudata e sofferta contro ogni previsione. Una vittoria contro il Torino regalerebbe la permanenza in Serie A all'Udinese, che potrebbe così archiviare il peggior campionato delle ultime 10 stagioni. Poco esaltante anche il torneo dei granata, che sognavano di ripetere la splendida stagione passata, ma che ben presto hanno dovuto fare i conti con una realtà completamente diversa, scivolando anche nei bassifondi della classifica.



De Canio, rispetto al match contro l'Inter, cambia 3 giocatori: Heurtaux, Adnan e Matos prendono il posto di Wague, Widmer e dello squalificato Zapata. Sempre assente Totò Di Natale, che ha annunciato l'addio ai friulani a fine stagione. Ventura schiera una difesa inedita e schiera i giocatori meno impiegati: dentro Jansson, Bovo e Gaston Silva. In attacco al fianco di Belotti c'è ancora Martinez, con Maxi Lopez in panchina.



I friulani sanno che la chance è ghiotta e provano a mettere subito alle corde il Toro. Al 7' la grande occasione per sbloccare la gara viene sciupata da Matos: il brasiliano calcia contro Padelli a due passi dalla porta ottimamente servito da Edenilson. I granata, però, vogliono subito mettere in chiaro di non essere venuti a Udine per una semplice scampagnata e per i bianconeri sono dolori. Se al 10' è il guardalinee De Pinto a salvare la squadra di De Canio, annullando per un fuorigioco inesistente un gol di Belotti, due minuti più tardi non c'è nulla da fare per Karnezis, fulminato dal colpo di testa di Jansson: per il difensore svedese è il primo gol in Serie A. Ti aspetti la reazione dell'Udinese, che non arriva: Thereau non viene mai servito e Matos fa rimpiangere Zapata. Manca grinta e cattiveria, marchi di fabbrica del Toro targato Ventura che nel finale del tempo trova il raddoppio: Acquah recupera un pallone al limite, si incunea in area e batte Karnezis con un bolide sotto la traversa. Doppio vantaggio più che meritato per il Toro, i fischi accompagnano i padroni di casa negli spogliatoi.



A inizio ripresa la Dacia Arena spera nella rimonta, ma è solo una pia illusione. Felipe di testa su cross di Fernandes sigla l'1-2, ma le speranze sono presto vanificate dal tandem Belotti-Martinez, con la gentile complicità di una retroguardia da incubo. Il venezuelano ristabilisce le distanze solo 3' dopo quando, innescato da Acquah, si invola verso Karnezis, dribbla con una finta Heurtaux e batte il numero 1 greco. Un bel gol, ma il meglio deve ancora venire. All'11' il coast-to-coast di Belotti è da applausi: è il poker che chiude di fatto la contesa. Felipe si divora il 2-4 a metà tempo, ma nel finale l'ennesima dormita della difesa regala a Martinez la doppietta e il terzo gol in campionato. Ventura ha certamente trovato le risposte che cercava, De Canio si mette le mani nei capelli e ora deve fare il tifo per Juve e Sampdoria, prossime avversarie di Carpi e Palermo.