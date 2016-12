Udinese, Stramaccioni: "Non è una vendetta né una rivincita sull'Inter"

10:45 - Esce da ex vincente con la sua Udinese Andrea Stramaccioni dal campo dell'Inter: "Non è una rivincita né una vendetta. L'accoglienza dello stadio mi riempie di orgoglio, la porterò sempre nel cuore". Il successo a San Siro aumenta le ambizioni dei friulani: "Di sicuro migliora l'autostima, ma adesso ci aspetterà una partita durissima col Verona. Spero che questi tre punti ci diano la giusta carica, vogliamo girare intorno ai 28 punti".

A fine partita Stramaccioni ha parlato con diversi suoi ex giocatori: "Ho detto loro che è solo un momento e passerà. Sono forti, Handanovic, Juan Jesus, Kovacic, Palacio e Nagatomo. Ho fatto anche una battuta: 'Era meglio se battevamo il Milan'". Nessuna polemica infine con Di Natale per il cambio: "Io faccio le mie scelte - ha dichiarato il tecnico dell'Udinese a Mediaset Premium -. In quel momento mi servivano i centimetri di Thereau. Non è successo niente con Totò, rimane il nostro fuoriclasse e anche lui ha festeggiato con noi".