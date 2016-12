Udinese, Stramaccioni a Tiki Taka: "Un ritorno all'Inter? Ho firmato un vitalizio qui"

11:46 - "Un ritorno all'Inter o alla Roma? Ho firmato un vitalizio con l'Udinese. E ho una vita sola. Lo scudetto? La Juventus è ancora favorita, ha qualcosa in più", Andrea Stramaccioni, ospite a Tiki Taka, il talk show sportivo condotto da Pierluigi Pardo su Italia 1, non si nasconde e non solo si lancia su un pronostico sul campionato, ma si promette anche ai friulani dove pare aver trovato la sua giusta dimensione.

FUTURO E PRESENTE A UDINE "L'Udinese è una società che guarda sempre al futuro, penso sia l’unica ad avere stadio, sede e campi d’allenamento tutti nello stesso posto. Questo stadio è il gioiello della famiglia Pozzo, verrà stupendo.

IL SOGNO CON L'INTER E IL RITORNO DI MANCINI

"Il tributo dei tifosi dell’Inter? È stata una cosa bellissima, anche perché io non ho fatto niente, non sono Stankovic che ha in bacheca decine di trofei: non ho vinto niente e ricevere questo affetto mi ha emozionato veramente tanto. All’Inter e ai suoi tifosi posso solo dire grazie all’infinito. In nerazzurro eravamo partiti bene, girando intorno al secondo e terzo posto al girone d’andata, poi i molti infortuni ci hanno tolto sicurezza. Io comunque ho visto una squadra di qualità, a Mancini serve tempo per trovare la quadratura. Quando un allenatore subentra trova una squadra costruita per il predecessore, un periodo di adattamento serve. Ma all’Inter auguro di fare bene".

IL CASO SCUFFET

"Perché Scuffet non gioca? Su Simone c’è un progetto ben chiaro, condiviso addirittura con il c.t. della Nazionale Conte. Ha appena compiuto 18 anni e la nostra valutazione è di lasciarlo crescere senza rischiare di bruciarlo: qui sono maestri nel far maturare talenti. Sarà sicuramente il portiere dell’Udinese del futuro".