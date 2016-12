Udinese-Samp 1-0, Montella: "Serve più autostima e personalità"

E' iniziata con una sconfitta a Udine l'avventura alla guida della Sampdoria di Vincenzo Montella : "Abbiamo avuto supremazia in campo - ha commentato il tecnico doriano -, ma c'è tanto da lavorare sull'autostima dei giocatori. Possiamo fare molto di più e io credo in loro. Serve più autostima e dovremo lavorare molto per cercare di perdere meno palloni". Si è rivisto Cassano : "La voglia di essere protagonista ce l'ha, dipende da lui".

"La squadra ha provato a fare buone cose. Abbiamo avuto anche supremazia rispetto all'avversario, trovando anche qualche occasione. C'è tanto da lavorare sull'autostima dei calciatori perché possono fare molto di più di quanto hanno fatto oggi. Bisogna avere fiducia in loro e io ce l'ho. Abbiamo perso tanti palloni, ma abbiamo avuto supremazia. Su questo dobbiamo migliorare e lavorare, perché spesso chi sbaglia non è chi passa ma chi suggerisce il passaggio. Dobbiamo crescere nella personalità, per le caratteristiche, paradossalmente, dovremmo essere avvantaggiati in trasferta, per il nostro modo di giocare". Su Cassano: "Le potenzialità Antonio le ha. La volontà c'è, quindi sta a lui. Si vedrà nel tempo, trovare la condizione fisica ottimale non è semplice. Ad oggi sembra che abbia voglia di tornare protagonista".