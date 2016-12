Udinese-Roma 1-2: l'ottava di Spalletti e bufera friulana

LA PARTITAL'ottava meraviglia della Roma. O l'Udinese che si rialza dal suo inverno di depressione. L'opzione del Friuli, al di là della buona volontà bianconera, è da subito a tinte giallorosse. La strategia di Spalletti prevede l'occupazione del campo in ogni dove lasciando agli avversari solo il respiro per gettare il pallone al di là della linea difensiva e il primo tempo è, per intero, un monologo romanista.

Il gol di Dzeko, al 15', destro rasoterra dal disco del rigore solo davanti al portiere, è il frutto colto alla quarta palla-gol, dopo le occasioni dello stesso Dzeko, di Perotti ed El Shaarawy, tutte con la naturalezza del gioco palla a terra e del ritmo non forsennato, ma continuo, senza soste. E' un bel vedere, questa Roma installata al terzo posto, peraltro una novità che già da due mesi s'impone.

Al gol di Dzeko, la festa è un po' particolare visto il momento-no (passato?) del centravanti. E dopo, la partita non subisce varianti: nel senso della perenne proprietà del pallone da parte di Perotti, El Shaarawy, Salah, Nainggolan e compagni e con la stonatura -evidente- che sul taccuino giallo dell'arbitro Mazzoleni nella prima mezz'ora finiscono ben tre romanisti: Nainggolan, Keita e Dzeko per scorrettezze a metà campo, quasi a temere che l'Udinese possa ripartire.

Ripartenze udinesi? Una, poco oltre la mezz'ora, con un tiro lungo di Lodi che Szczesny devia in angolo. E un altro paio di palle-gol romaniste (Dzeko e Perotti) tanto per tenere caldo il motore.

Ripresa. Entra Zapata per Edenilson, l'Udinese riattrezza la zona offensiva e la partita cambia faccia. Complice un doppio spavento che la Roma corre al 3', col tiro di Thereau che Szczesny devia in angolo e il palo di Zapata (testa) sull'angolo medesimo. Lo spavento dell'1-1 che forse va a sovrapporsi alle fatiche del Bernabeu, fatto è che la Roma-padrona del primo tempo smette di essere tale e gli spaventi nell'area romanista si sommano, minuto dopo minuto, fino a metà ripresa. Senza peraltro trovare lo sbocco finale (udinese) verso il gol.

Spalletti si agita quanto basta. Colantuono ci spera, come è normale che sia. Qualcosa di buono la Roma riesce a fare dopo il 20', coi tiri lunghi di El Shaarawy e Perotti che impegnano Karnezis e perlomeno allentano la morsa della tensione di vedersi raggiunti. Entra Pjanic per il Faraone, e comunque sia il peggio sembra passato quando Florenzi al 29' segna un gol degno del suo capitano Totti: aggancio al volo nell'area piccola, portiere evitato e esterno destro diagonale per un gol salutato da un diluvio di applausi: di romanisti e udinesi.

Partita chiusa? Può sembrare, ma non è. Visto che al 40' Bruno Fernandes la riapre -solo virtualmente- con un diagonale nell'area piccola che inchioda Szczesny e una difesa romanista presa in controtempo.

Ottava vittoria consecutiva, terzo posto blindato. Mentre per l'Udinese la zona-B rimane sempre, e fin troppo, alla portata. La panchina di Colantuono non poteva raffreddarsi proprio contro la Roma. E' evidente che scotta. Terribilmente. E a fine gara pesantissma contestatzione dei tifosi bianconeri.