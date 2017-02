Udinese: problemi cardiaci per Gnoukouri, non idoneo per tre mesi

Brutta notizia per l'Udinese e per Gnoukouri. Il centrocampista, arrivato alla corte di Delneri nel mercato invernale in prestito dall'Inter, è stato sottoposto nei giorni scorsi ad accertamenti medici e non è risultato idoneo all'attività agonistica per problematiche di tipo cardiaco. Lo rende noto l'Udinese in un comunicato. L'esito degli esami eseguiti a Udine ha evidenziato la non idoneità temporanea dell'ivoriano per i prossimi tre mesi.