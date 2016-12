Serie A, tutti i gol della 9° giornata 1 di 77 LaPresse LaPresse Serie A, tutti i gol della 9° giornata 2 di 77 LaPresse LaPresse Serie A, tutti i gol della 9° giornata 3 di 77 LaPresse LaPresse Serie A, tutti i gol della 9° giornata 4 di 77 LaPresse LaPresse Serie A, tutti i gol della 9° giornata 5 di 77 LaPresse LaPresse Serie A, tutti i gol della 9° giornata 6 di 77 LaPresse LaPresse Serie A, tutti i gol della 9° giornata 7 di 77 LaPresse LaPresse Serie A, tutti i gol della 9° giornata 8 di 77 LaPresse LaPresse Serie A, tutti i gol della 9° giornata 9 di 77 LaPresse LaPresse Serie A, tutti i gol della 9° giornata 10 di 77 LaPresse LaPresse Serie A, tutti i gol della 9° giornata 11 di 77 LaPresse LaPresse Serie A, tutti i gol della 9° giornata 12 di 77 LaPresse LaPresse Serie A, tutti i gol della 9° giornata 13 di 77 LaPresse LaPresse Serie A, tutti i gol della 9° giornata 14 di 77 LA PARTITAPronti via parte subito forte il Pescara, che prova a pressare alto la difesa bianconera e a schiacciare la squadra di Del Neri nella propria trequarti. La prima vera occasione è però per Thereau, splendidamente imbeccato da Fofana: il sinistro a incrociare del francese si spegne sul fondo. All’ottavo minuto l’episodio chiave: assist perfetto di De Paul per Zapata, che sguscia via a Campagnaro e finisce a terra sull’evidente trattenuta del difensore argentino. Sul dischetto va Thereau, ancora a secco in questo campionato: il numero 77 rischia il cucchiaio, ma batte Bizzarri e porta avanti i suoi.



Il Pescara prova a fare la partita, sfruttando soprattutto la corsa di Biraghi e Zampano sugli esterni, ma il 4-3-3 di Del Neri è molto ordinato e la difesa bianconera rischia pochissimo. Almeno fino al 25’, quando Caprari raccoglie un pallone impennatosi in piena area e si inventa una girata pazzesca che però si infrange sulla traversa, con Karnezis immobile. La squadra di Oddo gioca meglio, ma l’ultima occasione del primo tempo è sul destro di Zapata, bravo a raccogliere un lancio lungo, un po’ meno nel concludere a rete.



Nella ripresa è ancora il Pescara a prendere in mano le redini del gioco, mentre l'Udinese pensa soprattutto a chiudersi provando a sfruttare le ripartenze. E proprio su un contropiede arriva il raddoppio dei friulani: siluro di Badu dal limite respinto da Bizzarri, Thereau è il più veloce ad avventarsi sul pallone e a mettere in rete per il 2 a 0.



Proprio quando la partita sembra chiusa arriva il sussulto del Pescara: tocco di Caprari per Aquilani, che apre il piattone infilando Karnezis sotto l'incrocio. Il centrocampista non segnava in Serie A dal 13 aprile 2014, quando realizzò una doppietta al Verona con la maglia della Fiorentina.



Il contropiede si rivela però ancora una volta l'arma micidiale della squadra di Del Neri. Zapata viene messo a terra da Crescenzi in piena area, conquista il penalty e lo trasforma per il 3-1 definitivo. L'Udinese torna a respirare dopo tre sconfitte e allontana i fantasmi della zona retrocessione, per il Pescara il rammarico di aver giocato un'ottima partita ma di aver faticato troppo in zona offensiva. Gli abruzzesi non hanno ancora vinto una gara sul campo (i tre punti sono arrivati solo a tavolino contro il Sassuolo) e rischiano ora di farsi risucchiare tra le ultime tre.