Udinese, Pozzo: "Stramaccioni resta"

17:31 - Giampaolo Pozzo ha spento le voci sul possibile addio di Andrea Stramaccioni, alla panchina dell'Udinese in caso di un altro risultato negativo contro il Torino. "Non c'è nessun ultimatum al tecnico. Non ho parlato con nessuno - ha detto il patron bianconero a udinese.it - e le ricostruzioni giornalistiche pubblicate non rispondono in alcun modo al mio pensiero". Insomma, un'importante iniezione di fiducia per Strama.

Dopo le ultime infelici uscite dell'Udinese, i maligni profetizzavano un immediato esonero per il tecnico, se non fossero arrivate risposte positive al più presto. Alla guida della panchina friulana dall'estate scorsa, Strama, dopo un buon avvio di stagione ha riscontrato qualche problema, con una tendenza a far meglio con le big e a perdere partite sulla carta molto più abbordabili. Dopo la sfida contro l'Inter, la società che lo lanciò nel 2012 nel calcio dei grandi, vinta al Meazza per 2-1, il tecnico dei bianconeri ha portato i suoi al successo solo nella sfida esterna contro l'Empoli. Da qui in poi, Stramaccioni ha collezionato solo sconfitte e pareggi, andando a scalfire le certezze della dirigenza riguardo la guida tecnica della squadra. La stessa dirigenza, però, oggi lo ha confermato tramite le parole del numero uno della Società friulana, Gianpaolo Pozzo.