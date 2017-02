" Spero che la moviola sia messa in pratica e termini questa tortura ": lo ha detto a Udinese Tv il patron dell'Udinese, Gianpaolo Pozzo , commentando la decisione dell'arbitro di concedere un rigore alla Lazio nella partita di ieri contro i friulani ( qui la moviola ). "Per me è illogico che il calcio non si avvalga della tecnologia, è un mezzo semplice per aiutare l'arbitro nei momenti cruciali come nel caso di un rigore".

"Credo che anche gli arbitri vogliano togliersi di dosso la responsabilità dell'errore umano", ha aggiunto Pozzo esprimendo "a titolo personale e da primo tifoso dell'Udinese" il suo "disappunto per quello che - ha detto - vedo, e non è il primo anno. Ho fatto trent'anni di calcio prima di lasciare da due a questa parte in mano ai miei figli. Non ho mai mollato. Ho discusso in Federazione almeno 7-8 anni e alla fine, dopo i nostri investimenti di tanti anni fa, sono stati bravi a far digerire almeno la goal line technology, adesso aspettiamo l'avvento della Var". "Spero che dal prossimo anno sia messa in funzione - ha proseguito Pozzo - credo sia anche più economica della gestione di tutti questi addizionali, che non risolvono i dubbi e i problemi".