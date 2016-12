Udinese-Parma 4-2: Di Natale e Heurtaux portano i friulani al terzo posto

00:14 - E' l'Udinese di Stramaccioni la terza forza del campionato. I bianconeri hanno battuto 4-2 il Parma nel posticipo della quinta giornata salendo a quota 12 punti, tre in meno di Juventus e Roma. Protagonista Di Natale, autore di una doppietta (28' e 45') dopo l'iniziale vantaggio di José Mauri (22'). Cassano firma il 2-2 con un cucchiaio su rigore, ma nella ripresa Heurtaux cala il tris in rovesciata e Thereau cala il poker. Espulso Acquah.

LA PARTITA

Dalla sfida del Friuli solo certezze: l'Udinese è la terza forza del campionato in questo momento; Di Natale segna e fa segnare anche a mezzo servizio; il Parma è tutto o quasi nei piedi di Cassano. Il 4-2 con cui i friulani hanno regolato la banda Donadoni è stato un bel segnale di compattezza del gruppo di Stramaccioni, bravo a reagire immediatamente all'iniziale svantaggio trascinato dal solito intramontabile Di Natale. L'Udinese però, a differenza del Parma, in questo momento è una squadra vera, organizzata e ficcante anche nei suoi uomini meno protagonisti, a partire da Badu, Allan e Heurtaux.

Anche per questo motivo un buon gioco i friulani l'hanno fatto vedere dopo essere andati sotto al 22' per il primo gol in Serie A di José Mauri, centrocampista classe 1996, bravo a girarsi in area dopo un passaggio filtrante di Cassano e battere sul primo palo l'ottimo Karnezis. La reazione di casa non s'è fatta attendere e complice l'imbarazzante difesa del Parma (già 14 i gol al passivo) il pareggio è arrivato cinque minuti più tardi sull'asse Badu-Di Natale, ottimo taglio da destra del primo e assist di testa alla punta colpevolmente solo in area. Dall'1-1 all'intervallo però succede di tutto soprattutto in area dell'Udinese con un Karnezis sopra le righe e ottimo a neutralizzare i colpi di Coda, Mauri e Cassano. Su un ribaltamento di fronte le pecche emiliane vengono di nuovo a galla e a Di Natale, con l'ottimo velo di Thereau, basta poco per trovare la doppietta. Non è tutto però: prima della pausa arriva il pareggio del Parma con un cucchiaio dal dischetto di Cassano dopo il fallo ingenuo di Widmer su Mauri.

E' nella ripresa che l'Udinese costruisce la sua vittoria. Stramaccioni sposta Allan nella zona di Cassano con il risultato di annullare quasi completamente il numero 99 del Parma dalla partita. Il brasiliano vince tutti i contrasti e riparte e con Fantantonio spento la pericolosità dei gialloblù cala drasticamente. L'episodio che cambia la partita è pero inaspettato e arriva al 58': Widmer crossa di sinistro in area e Heurtaux, sottolineiamo centrale difensivo, sfodera il 3-2 con una rovesciata in mezzo all'area. Nel finale la partita si spacca in due, Stramaccioni si copre inserendo Domizzi e punta sul contropiede con Muriel. Il gol del 4-2 arriva con Thereau nel finale, mentre il Parma perde Acquah per doppio giallo con un intervento inutile a centrocampo. Donadoni si infuria, ma mentre a Udine è festa grande in Emilia è buio pesto. L'ultimo posto in classifica da sé dice tutto.





LE PAGELLE

Allan 7,5 - Se non ci fosse Di Natale sarebbe lui il migliore in campo per distacco. Nel secondo tempo annulla Cassano e imposta il gioco. Un tuttofare ringhioso e dai piedi buoni.

Mauri 6,5 - Trova il primo gol in Serie A e, galvanizzato, è l'uomo più pericoloso del Parma. Si inserisce tra le linee con continuità ed efficacia.

Di Natale 8 - Intramontabile. A mezzo servizio lui segna sempre. La doppietta lo ripaga del sacrificio e ne esalta il senso del gol.

Lucarelli 4,5 - Non la vede praticamente mai né con Di Natale né con Muriel o Thereau. Lento e impacciato ripete la prova negativa contro il Milan.

Karnezis 7 - Nel primo tempo salva il risultato con almeno tre interventi decisivi. Scrive un'altra storia di fatto.



IL TABELLINO

UDINESE-PARMA 4-2

Udinese (4-3-2-1): Karnezis 7; Widmer 6, Heurtaux 7, Danilo 6, Piris 6,5; Badu 7, Guilherme 6, Allan 7,5; Kone 6,5 (21' st Domizzi 6), Thereau 7; Di Natale 8 (26' st Muriel 6). A disp.: Meret, Brkic, Belmonte, Coda, Bubnjic, Pasquale, Jadson, Zapata, Hallberg, Fernandes. All.: Stramaccioni 6,5

Parma (4-4-2): Mirante 5,5; Mendes 5,5 (1' st Santacroce 5), Felipe 5, Lucarelli 4,5, De Ceglie 5 (16' st Belfodil 5); Acquah 4, Jorquera 5 (20' st Galloppa 5,5), Mauri 6,5, Gobbi 6; Cassano 6,5, Coda 5,5. A disp.: Iacobucci, Cordaz, Ristovski, Rispoli, Ghezzal, Lucas Souza, Lodi, Palladino. All.: Donadoni 5

Arbitro: Calvarese

Marcatori: 22' Mauri (P), 28' Di Natale (U), 45' Di Natale (U), 49' rig. Cassano (P), 13' st Heurtaux (U), 39' st Thereau (U)

Ammoniti: Kone, Widmer (U);

Espulsi: 31' st Acquah (P) per somma di ammonizioni