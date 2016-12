Udinese-Napoli 3-1: Fernandes fa crollare gli azzurri

LA PARTITANervosismo, rabbia, sconcerto e delusione. Un misto di emozioni, tutte negative, che descrivono solo parzialmente il finale di partita della Dacia Arena di Udine dove il Napoli, più impreciso e appannato del solito, è stato travolto dalla miglior Udinese stagionale. Un 3-1 netto, che avrebbe potuto essere anche più pesante senza il rigore parato da Gabriel, che ha messo in mostra una squadra fisicamente in difficoltà e poco lucida nelle giocate in mezzo al campo fino a soccombere alla fisicità degli uomini di De Canio. Con questo stop, e senza Higuain espulso, la rincorsa alla Juventus si fa più impervia e la distanza dal sogno scudetto è raddoppiata a sei punti. Per i friulani, invece, una boccata d'ossigeno pura trasformatasi presto in sorrisi e abbracci. La zona retrocessione è un po' più distante dopo l'impresa.



Che la giornata fosse più complicata di quanto la classifica potesse raccontare per gli uomini di Sarri lo si è capito subito con i primi appoggi sbagliati e un po' snobbati da Insigne sulla sinistra. Sufficienza o stanchezza il risultato non cambia, il campo - proprio su quella corsia - se la prende tutta la squadra di De Canio che va a un ritmo doppio e arriva prima su ogni pallone. Al 13' l'incursione di Badu finisce in area, atterrato da Koulibaly, per il primo dei due rigori assegnati da Irrati ai friulani. Sul dischetto va Fernandes che sblocca il match e sfiora il raddoppio pochi minuti dopo. Tra una folata di Widmer e l'altra arriva la tassa da pagare per tutti, il gol di Higuain. Un missile terra aria che infila Karnezis per il gol numero trenta (su 63) in campionato, uno dei pochi raggi di luce della giornata napoletana. Nell'azione successiva il disastro della fascia sinistra di Sarri si completa con il rigore di Ghoulam su Widmer, poi sbagliato da Fernandes, con Sarri che perde le staffe facendosi cacciare per la quarta volta in stagione. Ma quattro è anche il numero negativo di giornata per il Napoli, ovvero i gol di Fernandes contro gli azzurri: il quarto arriva al 46' con una splendida rovesciata a infilare la porta lasciata sguarnita da Gabriel per una gita fuori area su Zapata.



Nella ripresa l'attesa reazione del Napoli non arriva, anzi. Lentamente la (poca) lucidità lascia il posto a rabbia e nervosismo, arrivato a livelli massimali dopo il 3-1 in acrobazia di Thereau, manco a dirlo servito perfettamente dalla destra da Widmer. Il tris spegne del tutto la luce agli uomini di Sarri che provano a riaprire partita e lotta scudetto ma senza riuscirci. Dovranno farlo nelle ultime sette partite, credendoci, ma senza Higuain almeno contro il Verona. Al 75' infatti dopo un contatto con Felipe il Pipita viene espulso. La reazione di nervi successiva non promette niente di buono, ma per gli azzurri non è il momento di perdere di vista obiettivi e traguardi.