Udinese-Milan, Inzaghi: "Fondamentale vincere per l'Europa"

21:05 - La rincorsa disperata del Milan a un posto in Europa League riprende da Udine: "E' una gara fondamentale - ha ammesso Pippo Inzaghi -, vincere sarebbe importante per classifica e morale. Stiamo vivendo un periodo positivo e vogliamo dare continuità ai risultati perché l'Europa dipende solo da noi, possiamo solo vincere". All'esterno, invece, tengono banco le vicende societarie: "Non ci turbano. Difficile immaginare un Milan senza Berlusconi".

LE PAROLE IN CONFERENZA

Giocherà ancora Suso a Udine?

Suso ha giocato bene nel derby, così come Cerci e Honda hanno fatto bene in precedenza. Tutti e tre hanno qualità e mi mettono in difficoltà. Sceglierò uno dei tre.

Napoli e Fiorentina in Europa, può essere un vantaggio per voi?

No, penso che dipendiamo solo da noi stessi. Dobbiamo vincerle tutte, se non lo facciamo cosa faranno gli altri conta poco

A Udine sarà la partita di Destro? Come sta moralmente?

No, sarà la partita del Milan. Si vince solo da squadra. Mattia è tranquillo e si allena bene.

Ti immagini un Milan senza Berlusconi?

Non è di mia pertinenza. Nessuno lo vede senza Silvio Berlusconi, ha reso questa squadra una tra le più vincenti al mondo. Quello che succederà non lo può sapere nessuno

Saranno partite decisive per la conferma di Cerci e Destro?

In questo momento guardo alla squadra piuttosto che ai singoli. La priorità va al gruppo e a chi sta bene. Rientrano nelle scelte d'attacco, ma devo fare delle scelte

Ti sei confrontato con il presidente sul derby?

E' ora di archiviarlo. Nel primo tempo dovevamo essere in vantaggio mentre nella ripresa abbiamo sofferto. E' stata una partita equilibrata. Volevamo vincere, ma c'erano anche gli avversari. Non ho sentito il presidente

Vedi qualche analogia con Stramaccioni?

Siamo grandi amici e abbiamo fatto il corso insieme. Lo reputo un allenatore preparato e intelligente.

Come sta Montolivo?

Sta bene, penso che la prossima settimana rientrerà col gruppo e a Napoli potrebbe essere con la squadra

Rivedremo la "squadra tipo" anche a Udine?

Da qualche partita la formazione cambia poco. Qualche innesto ogni tanto ci può stare, ma l'ossatura rimarrà la stessa. Ho ampia scelta in ogni reparto e sceglierò chi sta meglio. Ho due-tre dubbi

Quanti punti mancano a questo Milan perché buttati via?

Potevamo fare di più a gennaio e febbraio, ma sappiamo tutti cosa c'è successo. Da quando ho la rosa al completo abbiamo ritrovato continuità di risultati, ma penso ancora che si possa fare di più

La partita di Udine è fondamentale per l'Europa League?

Io voglio dare continuità alla mia squadra e guardo al gioco. Per noi Udine è una partita chiave e cercheremo di dare tutto per arrivare ai tre punti

Le voci societarie vi disturbano?

La squadra in allenamento segue le direttive mie e dello staff. Non vogliamo alibi e non siamo turbati. Ma faremo parlare il campo

Tre partite in otto giorni, ci sarà turnover? De Sciglio?

Schiererò la formazione migliore in base agli allenamenti. De Sciglio è bravo, ho tre terzini della nazionale e Mattia troverà spazio. Non so se domani o mercoledì

C'è stato il sorteggio di Champions. Cos'hai provato?

Dev'essere uno stimolo perché il Milan lì c'è sempre stato e tornerà presto ad esserci. Sono contento di avere tre squadre italiane in semifinale. Anche quello sarà uno stimolo per tornare lì

Quanto hai voglia di far parlare del campo invece che del tuo futuro?

Non mi interessa molto. Sento la fiducia di tutti e deve essere uno stimolo per fare tutti meglio. A Udine può essere una svolta

Perché il Milan non comanda il gioco per 70-80 minuti?

Perché ci sono gli avversari, non ci sono tante squadre che dominano. Dobbiamo cercare di avere il comando per parecchio tempo per fare la partita ed essere affamati in zona gol. Arriviamo tante volte là davanti, ma ci manca qualcosa. Se crei tanti e non finalizzi, poi ti complichi la vita

E' il momento di cambiare passo in classifica e tornare in corsa per l'Europa?

La gara di Udine è molto importante, come tutte le altre in questo periodo. Dobbiamo avere continuità di rendimento e ultimamente stiamo facendo bene. Mi auguro di comandare il gioco al Friuli, ottenere i tre punti sarebbe molto importante per classifica e morale