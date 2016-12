Udinese, lo Stadio Friuli è finalmente pronto!

L'Udinese ha finalmente il suo stadio. Il 4 gennaio è prevista la riunione della commissione pubblico spettacolo per la valutazione della struttura del "Friuli" e l'omologazione del Settore Ospiti per la gara con l'Atalanta del 6 gennaio. Successivamente la stessa commissione valuterà l'apertura dell'intero impianto in tempo per la gara con la Juventus del 17 gennaio, che sarà la prima del girone di ritorno.